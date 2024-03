Addio a Santoro. Ex gloria dei colori civitanovesi

Addio all’ex giocatore rossoblù Umberto Santoro. Si è spento, all’età di 80 anni, dopo che nella sua carriera calcistica aveva indossato la maglia della Civitanovese intorno alla metà degli anni ’60. Di lui, si ricorda la sua presenza sulla fascia destra, forte e robusto qual era: un terzino a vocazione difensiva, difficile da saltare nell’uno contro uno. Giocò nella compagine adriatica guidata dall’allenatore Gianni Seghedoni, che sfiorò la promozione in serie C, al fianco di Bartolini, Di Luzio, Gambogi, Giusti, Santini, Virgili e altri nomi illustri di quell’epoca. Al suo fianco, in quella Civitanovese, vi era anche Claudio Bizzarri, che giungeva al termine di una brillante carriera tra i fasti della serie A, con la maglia della Fiorentina e della Lazio. I funerali si terranno oggi alle 10 nella chiesa di San Marone.

f. r.