Addio ad Aldo Re. Storico socio della Bocciofila

L’intera comunità di Morrovalle piange la scomparsa di Aldo Re (nella foto), venuto a mancare a 74 anni. Lascia la moglie Mariella Salvucci, i figli Samuele e Daniele, la nuora Roberta, i nipoti Irene e Greta, la sorella Anna Maria, il fratello Marcello e sono stati tanti i messaggi di cordoglio dedicati alla famiglia da parte dei tanti che lo conoscevano. Re, infatti, era stato uno degli storici soci e collaboratori dell’a.s.d. Bocciofila Morrovalle.

"Un abbraccio al nostro vicepresidente Samuele, al nostro storico collaboratore Marcello e a tutta la famiglia Re – è il ricordo del presidente Luca Scocco – ci lascia un uomo ancora forte e giovane che alla nostra associazione ha dato tanto. A livello umano è stato sempre un esempio. Ha collaborato in 50 anni di storia delle bocce Morrovallesi in tutti i modi, con la fatica, l’organizzazione degli eventi e tanti lavori pesanti ma soprattutto, ha sempre sostenuto noi più giovani, invitandoci a lasciar correre davanti alla critica gratuita, continuando a portare avanti le nostre idee e rispondendo soltanto con i fatti – ha sottolineato –. Buon viaggio, veglia sempre sulla tua splendida famiglia e sui tuoi amici e sicuramente di là troverai un bel campo dove far crescere i tuoi fiori, cacciare qualche animale, fare qualche partita a bocce con gli amici, guardare la tua amata Juve e fare una corsetta con i bersaglieri. Corri e vola alto grande Aldone". Il rito funebre si terrà oggi, alle 15.30, presso la chiesa di San Bartolomeo di Morrovalle.