Addio alla prof Virginia Ferrari: "Ben voluta da tutti gli studenti"

San Severino piange Virginia Ferrari Cristini, conosciuta e affettuosamente chiamata da tutti "signora Virginia". Era la mamma dell’architetto Luca Maria Cristini e moglie del compianto Luigi Cristini, scomparso nel 2017. Si è spenta ieri mattina, a 91 anni. La signora Virginia è stata un’amatissima professoressa e si è sempre contraddistinta per spessore culturale e il suo fare elegante e raffinato. Una donna molto saggia la cui scomparsa ha lasciato sgomenti i tantissimi che la conoscevano. In molti, anche sui social, l’hanno definita "una persona dolcissima, che non si dimentica", "ben voluta da tutti i suoi studenti e ammirata da tutta la cittadinanza". Il figlio Luca Maria le ha voluto dedicare le parole di Santa Teresa di Calcutta: "La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, donala. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila". I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Domenico, con partenza della salma dalla sala del commiato "Il tempio degli Angeli".

Gaia Gennaretti