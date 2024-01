Addio all’ex consigliere Emili. Anima dell’Accademia Georgica

Addio a Luigi Emili, anima dell’Accademia Georgica di Treia e apprezzatissimo ex consigliere comunale. È venuto a mancare all’età di 74 anni il professor Emili, grande studioso e stimatissimo sia nel suo ruolo di direttore dell’Accademia sia in quello di amministratore che aveva ricoperto dal 1985 al 1990. Emili si è sempre interessato del centro storico e del patrimonio culturale che esso custodisce riuscendo a trasferire questa sua passione e curiosità a tante persone, coinvolgendole e valorizzando così i tesori di Treia, soprattutto quelli dell’Accademia, insieme all’impegno del Magistrato accademico. "Personalmente – lo ricorda il sindaco Franco Capponi - oltre ad essere stati amministratori insieme, lo ricordo perché eravamo legati da una profonda amicizia basata su stima e rispetto. Va considerato un esempio, capace di mettere al primo posto il volontariato culturale. Era riuscito a riportare all’antico splendore tutto il patrimonio di pergamene, libri, manoscritti di cui si pregia l’Accademia mettendo in particolare risalto e stimolando l’attenzione nei confronti di personaggi che hanno avuto a che fare con questa realtà". Capponi ricorda il costante impegno in importanti studi scientifici e di approfondimenti". A ricordarlo anche Andrea Mozzoni, consigliere di minoranza che parla di "una perdita importante, di un uomo impegnato da sempre in favore della cultura e della salvaguardia del patrimonio librario dell’Accademia, nonché sempre impegnato a cercare di offrire e immaginare nuove occupazioni lavorative in ambito bibliotecario e non solo per i più giovani, come nel campo della digitalizzazione dei volumi più antichi". Le esequie avranno luogo oggi alle 15,30 al Santuario del SS. Crocifisso.

Gaia Gennaretti