"Addio bomber, ora vola in alto"

Una terribile malattia ha spento per sempre il sorriso del portopotentino Alessandro Maroni. Se n’è andato lunedì sera a 52 anni all’hospice di Macerata dove era ricoverato, strappato all’affetto della mamma Biancarosa, del fratello Piercarlo, della moglie Valentina e del figlio Leonardo. Lavorava con la ditta Simex di Loreto che produce stampi di plastica ed era conosciuto nell’ambito calcistico locale.

Per diversi anni aveva giocate a calcio e calciotto tra Porto Potenza, Potenza Picena, Morrovalle, Porto Recanati, Osimo e Civitanova. Ed era chiamato da tutti "Bomber", per le sue doti di goleador e anche per il vezzo di indossare la maglia numero 10. Un po’ come il suo idolo Alessandro Del Piero, visto che era un grande tifoso della Juventus. E in tanti ora lo piangono. A cominciare dallo Juventus Club Potenza Picena che sui social si "stringe al dolore della famiglia". Idem il Porto Potenza Calcio che ha espresso vicinanza "alla famiglia Maroni per la scomparsa di Alessandro. Il club, nelle persone del presidente, dirigenti, staff e giocatori rivolge alla sua famiglia le più sentite condoglianze".

Mentre un vecchio compagno di squadra ha scritto su Facebook: "Ricordo come fosse ieri i miei assist per te e tu eri sempre li pronto a fare goal. Ogni volta eri sempre pronto a dare sostegno a tutti con il tuo animo buono eri il nostro capitano e lo sarai sempre nei cuori di tutti". Invece un’amica lo ha salutato così: "Il tuo sorriso illuminerà per sempre i nostri cuori, vola in alto". Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15.30, nella chiesa Corpus Christi.