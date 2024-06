Adrian Bravi presenta la sua "Adelaida", finalista allo Strega

Il candidato al Premio Strega 2024 Adrian Bravi arriva a Civitanova, ospite del locale gruppo di lettura LibriAmo. L’autore incontrerà i lettori nel corso di un’apericena al Caffè del Teatro Cerolini, in piazza della Libertà, alle 20.30 venerdì, per dialogare con loro sul suo ultimo romanzo "Adelaida", segnalato nella longlist del prestigioso premio letterario da Romana Petri. Moderano la serata l’agente letterario Luca Pantanetti di Scriptorama e la professoressa Lorella Quintabà. In "Adelaida" lo scrittore argentino naturalizzato italiano racconta la storia di Adelaida Gigli, una delle figure femminili più sorprendenti dell’Argentina del secolo scorso: ha nascosto armi in casa per aiutare i dissidenti, ha riso in faccia al potere, si è ribellata alle convenzioni, con atteggiamenti esuberanti e dissacranti. Adrian Bravi ci dona il ritratto inedito di una donna che ha pagato sulla propria pelle gli orrori della dittatura e della censura, ma che non hai mai smesso di combattere, come attivista e come artista, in particolare con le sue ceramiche. L’incontro è su prenotazione, posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: info@scriptorama.it o 349.2625590.