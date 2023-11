Aggredisce medici e infermieri: denunciato

Minaccia i sanitari dell’ospedale e aggredisce medici e infermieri. Nei guai è finito un settempedano. Si tratta di un 60enne residente a San Severino che è stato denunciato dai carabinieri della locale staIone per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per interruzione di servizio. La settimana scorsa l’uomo ha telefonato all’ospedale cittadino proferendo minacce gravi nei confronti dei sanitari che, a suo dire, avrebbero dovuto somministrare dei farmaci ad una parente ricoverata.

Non contento si è poi recato sul posto dove, per più di un’ora, ha continuato a inveire verso medici e infermieri, brandendo una stampella e colpendo uno dei sanitari ad una mano. Le urla protrattesi a lungo hanno ovviamente turbato il regolare andamento delle attività all’interno del reparto. Una volta giunti sul posto, i carabinieri di San Severino hanno ricostruito l’accaduto e hanno denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica di Macerata.

È scattata la denuncia anche nei confronti degli autori, armati di coltelli, dell’aggressione di alcuni giorni fa, avvenuta in Piazza Del Popolo. Si tratta di uomini stranieri, impiegati in una ditta , rispettivamente di 30 e 40 anni. Sono venuti alle mani per futili motivi e hanno avuto bisogno di essere portati all’ospedale di Camerino per essere medicati agli arti feriti nel corso della rissa. Sono stati denunciati entrambi per lesioni aggravate e per porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere.