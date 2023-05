"AgrAria di festa", due giorni speciali tra laboratori, visite e musica

Due giorni speciali all’istituto Garibaldi con "AgrAria di festa". Si inizia domani alle 9.30 con il convegno "Progetto Tenera". Si prosegue alle 16 con attività per i bambini. Alla stessa ora c’è la floriveggenza per i più grandi, dalle 17.30 alle 18.30 visite guidate al giardino didattico sperimentale. Previste due sedute di yoga, dalle 18. In programma anche appuntamenti musicali itineranti. Domenica, si inizia alle 10 con una passeggiata naturalistica, mentre alle 10.30 c’è l’inaugurazione della panchina rossa e alle 11.30 la presentazione dei progetti vincitori degli studenti.