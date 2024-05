Agroalimentare. Accordo per le imprese

UniCredit intensifica l’azione di supporto al comparto agroalimentare con una nuova partnership siglata con Società Produttori Sementi spa, società di riferimento in Italia per la produzione e distribuzione del grano, con sede legale ad Argelato (Bologna) e sede operativa San Severino.

L’accordo permetterà a UniCredit di sostenere le imprese agricole associate - oltre 500 in otto regioni italiane: Marche, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Toscana, Piemonte, Veneto e Puglia - valorizzando l’appartenenza alla filiera, con consulenza, proposte creditizie e servizi ad hoc, elaborati per rispondere a condizioni di favore alle specifiche esigenze delle aziende, con l’obiettivo di agevolarne la crescita, soprattutto in ottica di innovazione e sostenibilità. Tommaso Brandoni, presidente Società Produttori Sementi spa spiega: "Siamo molto soddisfatti di questo accordo, siglato con un partner di eccellenza come UniCredit, che ribadisce l’impegno che da sempre ci contraddistingue nel sostegno della filiera, e che contribuisce concretamente allo sviluppo economico, ambientale e sociale del Paese". "Siamo determinati ad accompagnare la crescita delle imprese del comparto agroalimentare, affiancandole su aspetti strategici come l’innovazione e la transizione energetica e digitale", sottolina Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.