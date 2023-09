Ai giardini torna "CorriAdmo". Domenica di sport e solidarietà

Tutti di corsa o camminando per promuovere la donazione del midollo osseo. Torna domenica "CorriAdmo", la manifestazione organizzata dall’Associazione donatori di midollo osseo con il patrocinio del Comune. "Arrivata alla sua quarta edizione, CorriAdmo unisce due valori importanti e fondamentali: lo sport e la solidarietà – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli –. La maratona lancia così un segnale di sensibilizzazione a tutta la città e lo sport diventa un’occasione di benessere fisico e psicologico. La donazione, un atto importante verso gli altri ma anche verso se stessi, è un gesto che può salvare vite umane". Il ritrovo è stabilito per le 8 ai giardini Diaz dove sarà possibile iscriversi e ritirare la propria maglietta, alle 9 start di inizio. Il percorso si snoderà lungo una parte delle mura cittadine che verranno chiuse al traffico e dove sarà possibile passeggiare o correre. Il giro si concluderà con un buffet finale messo a disposizione dal bar la Rotonda. Dalle 15 si riparte, sempre ai giardini Diaz, dove questa volta a fare da spalla ai volontari di Admo ci saranno palestre e società sportive di Macerata che si esibiranno sul palco fino a tardo pomeriggio. "Torniamo con la nostra quarta edizione, di nuovo pronti per la nostra giornata mondiale del donatore di midollo, una corsa per la vita che in questi ultimi anni è riuscita a sensibilizzare moltissimi ragazzi, a chiarire cosa sia la donazione di midollo osseo, quanto sia importante iscriversi al registro dei donatori e a quanto la paura della non conoscenza giochi veramente contro la scelta di potersi mettere a disposizione di qualcuno che in questo momento è gravemente malato – aggiunge Eleonora Salvatori, referente di Admo Macerata –. Come ogni anno un grandissimo gioco di squadra a partire da tutti i nostri volontari che stanno lavorando insieme a noi, che credono all’importanza di quello che stiamo facendo. Grazie a Comune, comando di polizia locale, Banca Macerata, Avis, Croce Rossa, Apm e soprattutto i nostri fedelissimi medici del Trasfusionale, che in questa giornata giocano un ruolo fondamentale". Quest’anno la novità più grande sarà la possibilità di potersi iscrivere al registro dei donatori tramite un semplice stick salivare e non con un prelievo. "I nuovi iscritti a Macerata sono stati 86 nel 2022 e 41 nel 2023 – spiega Silvia Cicconi, responsabile del Trasfusionale –. Quattro le donazioni effettuate nel 2022, di cui una premiata come la più veloce effettuata in Italia e una nel 2023".