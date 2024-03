Ai Trisome Games 2024. Greco e Rebichini si fanno onore

C’è anche un pezzo della nostra provincia nella grande vittoria di domenica ai Trisome Games 2024 di Antalya (in Turchia), dove la nazionale italiana di basket con sindrome di down si è laureata campionato del mondo, battendo la squadra di casa per 18-17.

Infatti, tra i giocatori italiani c’erano il recanatese Alessandro Greco e il potentino Andrea Rebichini.

"Il nostro concittadino Andrea Rebichini ancora una volta sul tetto del mondo insieme alla straordinaria nazionale Italiana di basket con sindrome di down – ha scritto sui social il Comune di Potenza Picena –. A lui, colonna portante della squadra con la quale si è laureato già due volte campione del mondo, vanno i complimenti di tutta la città". Idem il sindaco di Recanati, Antonio Bravi.

"Nelle file della squadra c’è il recanatese Alessandro Greco – ha sottolineato –, a cui rivolgiamo il nostro applauso e i nostri più vivi complimenti! Grazie Alessandro, continua così".