Aiuti alla Croce Rossa. Cena di primavera con la lotteria

Serata di festa e di solidarietà all’agriturismo ’Il Colle del Sole’ perl’edizione 2024 della cena di primavera organizzata dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Matelica. Insieme con i volontari e al personale della sede matelicese della Cri c’erano anche gli assessori regionali Filippo Saltamartini e Chiara Biondi, il consigliere regionale Renzo Marinelli, l’amministrazione comunale di Matelica e diversi sindaci e amministratori dei paesi limitrofi. Durante la cena è stata estratta anche una lotteria il cui ricavato sarà devoluto per fini sociali. "Una bellissima serata in cui abbiamo voluto dimostrare massima vicinanza al nostro comitato locale della Croce Rossa – ha spiegato il vicesindaco, Denis Cingolani – non possiamo che elogiare e ringraziare tutti coloro che si danno da fare per il bene della comunità".