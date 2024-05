Aiuto commessa, tecnico e operaio calzaturiero

Azienda settore commercio intimo e abbigliamento di Macerata cerca tirocinante aiuto commessa per contatto con il pubblico, sistemazione merce e riordino punto vendita. Età 20-30 anni, patente B. Si offre tirocinio iniziale di tre mesi a tempo pieno (codice offerta 170657/2). Azienda di Appignano cerca tecnico di assistenza meccanica/elettronica. Necessaria disponibilità a trasferte in tutto il centro - sud Italia (codice offerta 409879/3). Azienda calzaturiera cerca un addetto alla scarnitura di tomaie, accoppiatura e rinforzo pelli, orlatura tomaie con esperienza nel ruolo. Si offre un tempo determinato con opportunità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time (codice offerta 303847/1). Per queste offerte inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.