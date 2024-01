Aiuto cuoco per ristorante e addetta al banco salumi

Un aiuto cuoco di ristorante (codice offerta 46294/13, scadenza 19 gennaio). Un addetto alla pressa per applicazione fondi per calzature con esperienza (codice 14217, scadenza 19 gennaio). Una addetta banco salumi per piccolo negozio alimentari, con esperienza e capacità di utilizzo di affettatrici, coltelli. Sede di lavoro Recanati. Contratto a tempo determinato, orario part time (codice 497567, scadenza 21 gennaio). Un ragioniere contabile. Rquisiti: diploma di ragioneria; preferibilmente laurea triennale affine (codice 315561, scadenza 23 gennaio). Per tutte queste offerte inviare il cv a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it. Un raffilatore di suole, con esperienza nel settore), età preferibilmente 25-35 anni. Sede di lavoro Civitanova (codice offerta 330266/14, scadenza 19 gennaio). Cv a: tania.canuti@libero.it.