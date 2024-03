Al Museo di via Consalvi cinema e arte a braccetto

Riprendono le attività al Museo del cinema di Macerata, in vicolo Consalvi. A partire da domani, ogni weekend dalle ore 17 alle 20 si potrà entrare nel mondo delle meraviglie del grande schermo. Cinema e arte è il connubio da cui il progetto è nato più di un anno fa: una direttrice comune per tutti i percorsi che si possono fare all’interno del museo, nei locali dell’ex tipografia Uto. Oltre a macchine da presa storiche, si potrà fare un viaggio all’interno dell’arte nelle Marche, alla pittura nel cinema, alla scenografia cinematografica. Particolare spazio è dedicato anche alla parte ludica con una postazione dubbing, dalla quale doppiare i personaggi preferiti, e una postazione con la realtà virtuale, dove immergersi in un mondo parallelo. Nel Museo sono programmate una serie di attività ed eventi culturali il cui calendario uscirà nel periodo pasquale, che comprendono incontri, dibattiti, proiezioni e cineforum. Una novità importante voluta dai promotori e dai sostenitori: i locali del Museo del cinema in vicolo Consalvi sono a disposizione di associazioni culturali cittadine che ne vorranno fare uso per i propri eventi e attività nel corso dell’anno, così da poter ancora di più arricchire il calendario degli appuntamenti. Il biglietto di ingresso costa 7 euro, ridotto 5 euro; informazioni e prenotazioni si possono ottenere telefonando al numero 351-5358523.