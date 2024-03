Al via le iscrizioni per il corso Seas

Sono aperte le iscrizioni per il Corso Seas (Scientific Excersice Approach Scoliosi), che si terrà il 10 e 11 maggio nella sede dell’Asp Paolo Ricci, in via Einaudi 144. Il corso è curato da Francesco Saveri, fisioterapista all’Istituto Italiano Colonna Vertebrale. La partecipazione si articolerà sulla base di due mattine e due pomeriggi di lezioni frontali con gli iscritti. Gli incontri si svolgeranno in presenza con orari 9 – 13 e 14 – 18. L’obiettivo è quello di formare i partecipanti sulle metodologie per il trattamento della scoliosi tra esercizi conservativi, di correzione e di stabilizzazione. Maggiori informazioni al numero 0733.78361.