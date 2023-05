Al via l’idea ’Il Giardino Segreto’: otto appuntamenti per i bambini

Via a ‘Il Giardino Segreto’, una serie di otto incontri organizzati dall’Asp ‘Paolo Ricci’ e dalla Paolo Ricci Odv e dedicati a bambini tra i sette e i dieci anni. Dalla durata di due ore ciascuno, l’obiettivo é promuovere esercizi e pratiche di Mindfulness per insegnare ai piccoli a gestire ansia e stress. Lo scorso giovedì si é tenuta la presentazione del corso, nella sede della stessa Asp, in via Einaudi 144, che ospiterà gli appuntamenti: sono state le dottoresse Silvia Girotti, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, e Chiara Turtù, psicologa, a fornire alcuni elementi del progetto. Gli esercizi saranno utili per la gestione di iperattività, aggressività, sbalzi d’umore, difficoltà di attenzione e concentrazione, ansia, eccessive preoccupazioni, difficoltà di concentrazione, tensione, irritabilità o irrequietezza. Si parte oggi. "Siamo molto soddisfatti dell’ampia partecipazione all presentazione da parte di piccoli e famiglie", é il commento del presidente dell’Asp Paolo Ricci, Alfredo Perugini.