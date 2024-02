"Al via una gara per mantenere pulite le aule"

Per molti di noi è la prima esperienza nelle vesti di consiglieri. Ci è piaciuto molto il progetto e così abbiamo provato anche noi a partecipare e grazie all’appoggio dei compagni siamo stati eletti. Il giorno dell’insediamento, avvenuto nella sala “Giuseppe Verdi” del Comune di Cingoli, è stato emozionante perché era una novità quasi per tutti. Abbiamo capito di far parte di qualcosa di molto importante per la città e per la nostra scuola. Non è stato facile parlare davanti al sindaco, ai consiglieri comunali più grandi e a tante persone che erano venute lì per ascoltare le nostre proposte. Ma ci siamo riusciti. “Buona la prima”, come si dice, ed ora eccoci qui pronti a dare il massimo per il nuovo Ccr.

"Vorrei impegnarmi in un progetto – dice Marika Matellicani della 2ªA – che mi sta molto a cuore, quello di mantenere pulite le aule scolastiche, che diventerà una competizione fra classi. Si tratta di educazione e di rispetto di un bene comune e di quei compagni che, dopo di noi, studieranno per tre anni in quell’aula. Un altro progetto di cui vorrei far parte è il Festival dello sport, a cui avevo pensato proprio io. Vorremmo organizzare degli spazi in cui si possano provare diversi sport, così da invogliare bambini e ragazzi a praticare attività sportiva". "Anche a me sta molto a cuore lo sport – aggiunge Valerio Fabrizi della 2ªA – e per questo mi vorrei impegnare dando il mio contributo all’attività del Ccr. Innanzitutto la realizzazione del campo polivalente avvicinerebbe molto i ragazzi, sportivi e non, a fare un po’ di esercizio fisico e darebbe al Comune quel tocco in più di divertimento e di energia che riesce a unire gli abitanti. Un’altra proposta è il progetto delle Miniguide, un’ottima occasione per unire i residenti e i turisti; inoltre rende il viaggio tra i monumenti molto più facile e completo, anche con la scelta dei diversi percorsi che soddisfano le varie attrazioni artistiche, culturali e naturali". "Penso che questa esperienza sia straordinaria – rimarca Valeria Bartoloni della 2ªD – e per me è anche una nuova avventura da vivere e che potrebbe insegnarmi come poter essere utile agli altri e alla comunità. Mi piacerebbe, in particolare, aiutare la mia compagna di classe Dafne, che è assessore, a portare avanti i progetti per l’ambiente e con lei vorrei radunare tanti giovani per partecipare all’iniziativa del ‘Clean day’ che il Ccr conta di organizzare a primavera". Da parte sua Dafne Tarli della 2ªD aggiunge: "Credo di vivere una bella esperienza, che tutti dovrebbero provare. Mi piace impegnarmi per qualcosa di importante come il Consiglio comunale dei ragazzi. Abbiamo molte idee non solo per l’ambiente, ma anche per la conoscenza e la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e storico-artistico di Cingoli. Vorrei organizzare la giornata del ‘Clean day’, durante la quale saremo chiamati a pulire gli spazi esterni della nostra scuola e mi sto adoperando affinché parta al più presto il concorso ‘L’aula più pulita’. Poi ci saranno le ‘Miniguide’ e tante altre iniziative...". "Sono contento di essere stato eletto e di poter svolgere il ruolo di assessore alla Scuola e al Sociale – dichiara Giulio Gianfelici della classe 2ªC –. Mi impegnerò per migliorare la nostra scuola ascoltando i consigli e le necessità dei compagni. In ambito sociale vogliamo portare avanti delle iniziative di solidarietà a sostegno non solo di realtà locali, ma anche di progetti umanitari a distanza. Penso, ad esempio, a mercatini, mostre o altri eventi da organizzare in collaborazione con il Comune e le associazioni di Cingoli". "L’esperienza del Ccr – dice Gabriele Sampaolesi della 2ªB – mi sta piacendo molto perché mi permette di trascorrere momenti piacevoli e di contribuire all’arricchimento di tutto ciò che può rendere migliore la vita dei ragazzi di Cingoli. Mi sono piaciute tre proposte. La prima è di mettere delle porte da calcio nel campo del parco giochi di Cingoli, così sarebbe più completo e funzionale. Poi valorizzare gli impianti sportivi già esistenti, così da migliorare la pratica sportiva dei ragazzi. Infine, recuperare gli spazi malmessi del territorio attraverso murales da scegliere tramite un concorso". Matteo Cognini della 2ªC, eletto anche nel 2021: "Ritengo che sia un’esperienza bellissima e molto importante per i ragazzi che ne fanno parte. L’ho voluta ripetere perché mi sono divertito e perché mi è sempre piaciuto aiutare le persone. Una delle idee più interessanti è quella di una Cingoli più pulita: proposta che avevo avanzato anch’io nella lista di cui facevo parte. Inoltre si può abbinare al progetto di tenere pulita la nostra scuola: lo definisco fondamentale perché significa avere rispetto del luogo in cui trascorriamo molto del nostro tempo. È indispensabile starci bene".