Albero cade sulla strada e centra un’auto in transito. Recanatese portata in ospedale in stato confusionale

Un albero si schianta sulla strada e centra un’auto che stava transitando, per fortuna colpendone solo la parte anteriore destra. Illesa, ma sotto choc, la donna che era al volante della Fiat 500 coinvolta, e che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale perché in stato confusionale. L’episodio si è verificato ieri, poco prima delle 14.30, lungo la Provinciale 10 che collega Civitanova Alta a Montecosaro. Nel tratto di via Pitignano, al passaggio della Fiat, un vecchio olmo ormai secco ha ceduto di schianto, piombando sulla vettura. La donna, di 44 anni e residente a Recanati, è scesa dall’auto ed era ancora sotto choc quando è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Civitanova, tanto da non ricordare quasi nulla dell’episodio e così è stato richiesto un intervento del 118 che l’ha assistita e accompagnata al pronto soccorso dove sono stati svolti gli accertamenti del caso, ma comunque non ha riportato lesioni dall’impatto. La pianta è stata sezionata dai vigili del fuoco perché il tronco occupava metà della carreggiata, quindi i pezzi sono stati adagiati ai bordi della strada. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale per regolare la viabilità.