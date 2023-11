"Albero spelacchio, ho parlato a nome mio e non della Pro Loco"

L’abete natalizio piantato dal Comune in piazza della Libertà a Civitanova Alta definito ‘spelacchio’ da Jiuswak Angeletti, che ha affidato a un social cittadino il suo commento, è "fatto da privato cittadino residente da 50 anni nella città Alta – specifica il diretto interessato – e non come vicepresidente della Pro Loco". Nel post pubblicato, in cui protestava per la differenza tra le luminarie e l’albero natalizio scelti dall’amministrazione per Civitanova Alta e Civitanova porto, e in cui rifilava una sonora bocciatura all’abete di piazza della Libertà, chiarisce "di aver voluto esprimere un mio pensiero, che confermo senza rimangiarmi nulla di quanto scritto, ma non c’entra la Pro Loco". L’associazione quindi è estranea da quanto dichiarato dal cittadino direttamente sui social, a livello pubblico.