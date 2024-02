Albero sull’auto: risarcita dopo otto anni

Deve aspettare quasi otto anni per vedersi risarcire dal Comune del danno subito a seguito della caduta di un albero sulla sua auto. Era il luglio del 2016 quando il signor D. P. A. si è trovato a dover fare i conti con la sfortuna di aver parcheggiato la macchina in via Colleoni e proprio sulla zona in cui il vento avrebbe abbattuto una pianta.

Che nella caduta centra la sua macchina e il conto del carrozziere è di 2.463 euro.

Passano gli anni prima che si arrivi a una proposta transattiva, alla fine stabilita nella somma di 2.000 euro che nei giorni scorsi il danneggiato ha accettato, abbandonando qualsiasi possibile azione legale nei confronti del Comune.