Alessandrini risponde alla Lega:: "Sono bravi a sproloquiare"

"Ogni occasione per sproloquiare è buona per la Lega. Nella giornata contro la violenza sulle donne, il partito è riuscito per l’ennesima volta a denigrarla, la donna, spostando la conversazione su un altro livello". Anche l’assessore ai Servizi sociali, Sonia Alessandrini, non ci sta alle critiche che erano piovute dal coordinamento della Lega contro l’amministrazione di Porto Recanati. "La lotta al disagio giovanile e la creazione di spazi di aggregazione è stato fin dal nostro insediamento un punto saldo – dice Alessandrini –. In contemporanea, sono stati potenziati i servizi del "dopo scuola" per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e disincentivando ogni comportamento giovanile che potrebbe pericolosamente deviare. Purtroppo siamo ben a conoscenza degli avvenimenti successi nelle ultime settimane – aggiunge l’assessore –, tanto che abbiamo aumentato la presenza dei vigili urbani davanti al plesso scolastico, rendendo partecipi le forze dell’ordine dei fatti negativi che hanno avuto luogo. Poi, abbiamo migliorato la collaborazione con i servizi di assistenza negli autobus e ciò ci ha permesso di captare le situazioni di criticità e intervenire per evitare ogni potenziale scontro tra adolescenti".