Alla coop Gemos il servizio mense. Asilo "Il Cucciolo", ok le luci

Il Comune di Tolentino ha dato in appalto alla cooperativa Gemos il servizio di preparazione e distribuzione dei pasti nelle scuole. L’azienda, con sede a Faenza, "è di sicura affidabilità e già opera da diversi anni a Tolentino", sottolinea l’amministrazione comunale precisando che "il controllo del servizio continuerà a essere effettuato sia dal Comune, sia dagli organi di controllo e vigilanza come il Comitato mensa. "La ditta – spiega l’assessore Elena Lucaroni – si sta preparando a organizzare un punto di gestione all’interno delle nostre mense. La sua offerta ha ottenuto un punteggio elevato sia per la possibilità dell’azienda di utilizzare un altro punto cottura – già presente alla Casa di riposo –, qualora ci fossero emergenze in ambito scolastico, e per assicurare il pasto caldo al CentroArancia quando le scuole sono chiuse, sia per la garanzia di approvvigionamento da fornitori locali a km 0. Per il personale è stato offerto un numero di ore superiore a quello posto a base di gara". I responsabili della Gemos, inoltre, hanno assicurato la riattivazione del punto cottura alla "Lucatelli" e migliorie sulle strumentazioni esistenti. Presto incontreranno le famiglie per rispondere a dubbi e richieste.

Intanto, è stato completato il primo step dei lavori di efficientamento energetico all’asilo "Il Cucciolo", con la sostituzione – durante le feste – di tutti e 26 gli infissi del primo piano della struttura comunale.

m. g.