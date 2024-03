Alla My School è tornata la lingua latina: novità molto apprezzata

Alla My School, scuola paritaria bilingue, fa ufficialmente la sua rentrée la lingua latina. Una novità assoluta in un istituto privato fondato e diretto da Annalena Matricardi, ove la conoscenza di più lingue è alla base dell’offerta formativa. Soprattutto una scelta che molti giudicano d’avanguardia grazie alla quale si reintroduce nella scuola quella che è stata la madre di tante lingue e alla base di molte civiltà. La My School, aperta nel 2016, prevede l’erogazione di una parte del programma dei vari ordini di scuola in lingua inglese e l’insegnamento della lingua e cultura cinese, a partire dalla 3ª classe della scuola primaria. Nel settembre 2023, con l’istituzione della scuola secondaria di primo grado, ha introdotto anche il latino. La risposta è stata entusiasta. Il suo insegnamento fu abolito nel 1978 in quanto considerato “lingua morta e di nessun valore per la società contemporanea”. My School la recupera dopo quasi mezzo secolo ed oggi il suo insegnamento viene sistematicamente impartito in quanto considerato “funzionale e determinante” per la formazione degli studenti. "Questa lingua è un esercizio del pensiero come la matematica o gli scacchi e impone un metodo di lavoro basato sull’ordine e sulla costanza - dice la dirigente Annalena Matricardi - e il suo studio è importante non solo per potenziare le abilita di lettura e di scrittura, ma anche per l’affinamento delle abilità e i comportamenti che caratterizzano l’uomo di domani, ad usare in modo più corretto la consecutio temporum cosa di cui oggi difettano in molti, ed infine, per ripercorrere un cammino a ritroso nel tempo teso a riscoprire le radici della cultura e della nostra civiltà".