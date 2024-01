Allarme petardi, ritrovati cani e gatti

Petardi, fuochi d’artificio e forti rumori. Allarme per gli animali. Sono state le segnalazioni sui sociali, nella giornata di ieri, di cani e gatti avvistati per strada. Gli animali si sono allontanati dalle proprie abitazioni, impauriti dai rumori della mezzanotte, nel passaggio dal 2023 al 2024, tra San Silvestro e Capodanno. E così, alcuni cittadini, hanno segnalato gli avvistamenti su Facebook. Alcuni cani e gatti sono stati poi raggiungi dai padroni che hanno potuto riabbracciarli e riaccompagnarli a casa, dopo il forte spavento per la loro scomparsa.