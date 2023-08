Allarme punteruolo rosso: in pericolo 252 palme

Una massiccia infestazione del punteruolo rosso è stata rilevata su 252 palme che si trovano nel territorio del comune di Civitanova e precisamente sul lungomare sud, in corso Umberto I, in piazza XX Settembre, in piazza Gramsci, al Lido Cluana, nel parcheggio adiacente il fosso Caronte e nel sottopasso a nord di viale IV Novembre. Un problema che rischia di implodere e che quindi necessita di un provento. Così bisogna intervenire subito per evitare ulteriori danni e per provare a contrastare il parassita, altrimenti il destino delle piante sarebbe segnato. Una situazione che in provincia, purtroppo, si è già vista a Urbisaglia, all’Abbadia di Fiastra: 90 alberi sono stati abbattuti dopo l’allarme del tarlo asiatico. Urgono così trattamenti fitosanitari e di protezione delle palme e il Comune ha stanziato l’importo di 5.250 euro per finanziare interventi di professionisti esterni. Nel dettaglio, 91 esemplari di palme in pericolo si trovano in corso Umberto I e 161 nelle altre zone della città. Il trattamento verrà effettuato dalla ditta abruzzese Nico Green di Tortoreto, in provincia di Teramo. Sperando che non sia troppo tardi.