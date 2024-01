Allarme siringhe : "Due in pochi giorni e nessuno le rimuove"

Allarme siringhe a Porto Recanati, e più precisamente tra via Pacinotti e la strada Statale. Proprio lì (e in appena pochi giorni) ne sono state ritrovate due, usate probabilmente da giovani tossicodipendenti e abbandonate a terra, alle bene e meglio. Ma ancora non sono state rimosse, e ciò crea ora un grosso pericolo soprattutto per gli animali al guinzaglio e i bambini. A denunciare la situazione è una residente di 50 anni, che abita in quella zona del paese. "In due giorni è la seconda siringa che trovo fra via Pacinotti e la Statale – spiega la donna -. Mi viene da pensare che siano state buttate là da chi fa uso di droga, per questo la cosa non mi piace affatto. Il problema principale, però, è che di solito i netturbini non raccolgono le siringhe perché non sono adeguatamente attrezzati, visti i possibili rischi di infezione. E quella trovata in via Pacinotti è rimasta sull’asfalto ed è stata schiacciata dalle auto. Non va per nulla bene, se pensiamo che è un grosso pericolo per chi ha un cane, il quale potrebbe essere accidentalmente punto dalla siringa, così come un bambino piccolo. Purtroppo, anche in estate e l’anno scorso avevo trovato sempre qua, nelle vicinanze, altre siringhe".