Alle imprese servono investimenti e riduzione del cuneo fiscale

Trovare il giusto equilibrio tra un’indispensabile attenzione ai conti pubblici e un forte impegno per alimentare la fiducia delle imprese e la crescita del Paese. E’ quello chiedono le Cna di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, sottolineando come, all’unisono con Confartigianato e Casartigiani, "al di là di ogni comprensibile prudenza" non possono essere le politiche di austerity "la via di uscita dalle difficoltà quotidianamente affrontate da chi fa impresa". Serve, invece, un sostegno agli investimenti, all’occupazione e alle aree più deboli, e bisogna attuare la riforma fiscale, realizzare il Pnnr e semplificare le procedure amministrative. Occorre incentivare gli investimenti riprogrammando la spesa integrale ed efficace delle risorse del Pnrr, prevedendo l’aumento dal 20% al 40% dell’intensità del credito di imposta, il rifinanziamento della "Nuova Sabatini" e la riforma del Fondo centrale di garanzia. E vanno sostenuti gli investimenti in impianti per l’autoproduzione energetica, anche attraverso gli interventi del RePowerEu, per contribuire al processo di transizione green. Cna chiede anche di stabilizzare cinque dei principali interventi a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie e della crescita di occupazione stabile: la riduzione del cuneo fiscale e tassazione Irpef per i redditi fino a 50mila euro, la deduzione "rafforzata" del costo del lavoro dei neoassunti, la tassazione agevolata dei premi di produttività, l’innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits e il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per i titolari di partita Iva con ricavicompensi fino a 170mila euro. Per quanto riguarda i bonus edilizi si sollecita la proroga di almeno tre mesi per i cantieri nei condomini che abbiano realizzato, al 31 dicembre 2023, almeno il 60% dell’intervento globale. Per quel che riguarda il lavoro, le imprese lamentano una preoccupante assenza di lavoratori, da colmare investendo sulle competenze professionali e potenziando l’apprendistato professionalizzante.

f. v.