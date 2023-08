Allegria e giochi con Magicabula

Da venerdì a domenica Colmurano si accende con "Magicabula". Venerdì, alle 18, va in scena "La natura nel borgo", caccia al tesoro per le vie del paese a cura de Il Moscardino curioso, ovvero family trekking e educazione ambientale . Alle 21 "Un, due, tre stelle", serata astronomica dietro al campo sportivo, mentre alle 22.30 dj set by Emanuele Saltari. Sabato dalle 9 alle 12.30 al museo Contratti Ventura evento formativo per docenti e genitori con i dottori Fabio Ambrosini e Alberto Dionigi. Dalle 15.30 tanti laboratori per bambini (tra cui trucchi e treccine, Officina di Nonno Nando, Fabbricasogni, Danza a cura di Libera Centro Danza asd, Riù a cura del circolo Il Pettirosso Legambiente di Tolentino, yoga con Il Cerchio d’Oro, storie di clown con Il Baule Dei Sogni). Dalle 15.30 Giocare fa bene a tutte le età, a cura del dipartimento di studi umanistici Unimc. Alle 21.30 Friku Festival con "L’ultimo dei miei cani" in piazza Carradori. Per le vie del paese, Ludobus, gonfiabili, trenino, sfera planetaria. Immancabile la pesca di beneficienza dell’Avis.