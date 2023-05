All’Officina delle Arti la personale di Serafini sul mito e la memoria

L’Officina della Arti di via Piave, a Corridonia, prende vita con la manifestazione "Il Mito e la Memoria - Storie dalle Arti visive" che si apre con la mostra personale del pittore locale Leonardo Serafini, dando così il via alle iniziative artistiche delle feste patronali di Corridonia in programma dal 17 al 29 giugno. Un’esposizione d’arte contemporanea, organizzata dall’associazione culturale ’Luigi Lanzi’ e con il patrocinio del Comune, a cura della storica dell’arte Loredana Finicelli, la quale nel vernissage, con al fianco il sindaco Giuliana Giampaoli, ha descritto il titolo della mostra "Il Mito del qui e dell’ora", che sarà aperta sino al 3 giugno, data in cui è previsto il finissage dove sarà presente Morena Oro con una performance sul mito di Medusa. "Una indagine sulla natura conturbante del mito, sulle luci e le ombre di quelle narrazioni epiche e remote che sono parte integrante della nostra memoria e del nostro vissuto – si spiega - anche una riflessione sulla sua ricorrente attualità, perché i miti, al pari degli uomini, mostrano spesso lati poco rassicuranti".