"Altre risorse per potenziare le Polizie locali"

Oltre 500mila euro di risorse aggiuntive per dotare le Polizie locali di nuove apparecchiature. Ad annuncialo è stato l’assessore regionale Filippo Saltamartini e il bando sarà pubblicato a breve. "La Polizia locale, vista la sua vicinanza con il cittadino, da sempre svolge un ruolo fondamentale di monitoraggio e controllo della comunità, concorre a garantire la sicurezza pubblica - ha detto Saltamartini (nella foto) -. Per questo è strategico rafforzarne la dotazione: garantiamo maggiore sicurezza ai territori". Le risorse complessive, per 575mila euro, verranno così suddivise: 375mila euro a Comuni singoli o associati, con una popolazione residente inferiore a 10mila abitanti; 200mila euro a Province, Comuni singoli o associati, con più di 10mila abitanti. Le risorse messe a disposizione serviranno ad acquistare: automobili (o loro allestimenti), defibrillatori portatili, etilometri, strumentazioni fotografiche portatili facilmente occultabili, radio portatili e veicolari, sistemi di lettura targhe, di rilevazione elettronica di incidenti stradali con metodologie satellitari, dispositivi portatili per rilevamento di esplosivi e per il riconoscimento rapido di droghe, strumentazione portatile per l’analisi di falsi documentali. Il co-finanziamento regionale è pari all’80% delle spese sostenute fino a un massimo di 25mila euro. Le risorse saranno erogate per il 50% a titolo di anticipo, una volta stabilita la graduatoria di merito; il restante 50% a saldo, a seguito di rendicontazione. Diversi i parametri presi in considerazione per l’attribuzione del punteggio: estensione territoriale, funzioni associate di polizia locale, nuovi assunti, adesione a iniziative della Regione e adeguamento ai suoi dispositivi regolamentari. Le risorse verranno concesse partendo dalla prima posizione di ciascuna delle due distinte graduatorie, fino al completamento delle risorse.