Alunni delle elementari e medie alla scoperta della questura

Studenti alla scoperta della questura. Mercoledì pomeriggio 40 alunni di elementari e medie di Macerata hanno visitato gli uffici della polizia in piazza della Libertà. La visita è stata organizzata dall’Istituto Salesiano dove i ragazzi nel pomeriggio sono impegnati in varie attività. Divisi in gruppi, ragazzi e ragazze hanno avuto modo di visitare la centrale operativa che riceve le richieste di intervento da parte dei cittadini cui spesso segue l’invio della Volante, e gli uffici della polizia scientifica, dove sono state loro mostrate le apparecchiature e le tecniche utilizzate per i sopralluoghi sulla scena del crimine. In particolare, sono state effettuate brevi dimostrazioni sul prelievo delle impronte digitali nei luoghi in cui è stato commesso un reato. La visita, guidata dal dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha suscitato grande interesse negli studenti, che hanno rivolto numerose domande ai poliziotti. Infine è stata mostrata l’auto della Volante con tutte le sue dotazioni di bordo, mezzo che suscita sempre grande curiosità tra i ragazzi.