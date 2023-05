Ambiente: responsabilità e prevenzione

di Stefano Cesetti

A cambiare atteggiamento devono essere soprattutto i politici regionali e comunali. Non possono continuare a prendere sottogamba la questione del consumo del suolo, visto che il livello della nostra provincia è il più elevato delle Marche. Hanno l’obbligo, inoltre, di migliorare, per quanto di loro competenza, e di chiedere a chi di dovere una più attenta gestione dei fiumi, una completa e frequente cura dei sistemi fognari e dei tombini, e una rimozione delle erbacce e dei detriti dai fossi. Nulla di eccezionale, ma compiti normali per un amministratore che non deve solo urlare, quando si verifica un evento straordinario, lo stato di emergenza o di calamità. Un atteggiamento diverso - dato che siamo in argomento - sindaci e assessori dovrebbero averlo anche per la gestione dei rifiuti e del servizio idrico: basta con la melina.