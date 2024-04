Ambulatorio vaccinale per i soggetti fragili

Da l’altro ieri, all’ospedale di Macerata, è attivo un ambulatorio vaccinale dedicato ai soggetti fragili per patologia. Sarà aperto il secondo e terzo venerdì di ogni mese, dalle 9,30 alle 12,30 per sottoporsi alla vaccinazione antipneumococcica per prevenire le polmoniti e forme batteriche invasive causate dal batterio, e quella anti - Herpes Zoster, il "Fuoco di Sant’Antonio". La prestazione viene erogata su richiesta del medico specialista ospedaliero, che fornirà all’interessato un modulo da esibire al personale dell’ambulatorio. "E’ un modo per agevolare la vaccinazione dei pazienti fragili - spiega Franca Laici, direttore dell’Isp -. I pazienti residenti nel territorio dell’Ast di Macerata che si trovano già in ospedale, per visite o altri tipi di prestazione, potranno accedere all’ambulatorio vaccinale, qualora attivo, senza prenotazione, esibendo solo la richiesta dello specialista". "Questa ulteriore offerta di servizi, già attivata negli ospedali di Camerino e San Severino, si ispira ai principi della medicina di prossimità", evidenzia Marco Ricci, direttore generale Ast.

Federfarma Marche a sua volta ricorda che anche molte farmacie della provincia di Macerata, da alcuni mesi, stanno proponendo alla cittadinanza, a titolo completamente gratuito, la vaccinazione per l’herpes zoster. "È l’ennesima manifestazione di disponibile attenzione da parte dei 540 titolari di farmacia in sede regionale alle esigenze della popolazione e di piena collaborazione con il sistema sanitario. Una collaborazione che ha rappresentato il primo caso in Italia nella somministrazione di questo ennesimo vaccino nelle farmacie che con l’ apprezzata ”farmacia dei servizi” si stanno confermando autentico hub sanitario".