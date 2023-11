Amici dello Sferisterio, doppio incontro dedicato al belcanto

Ultimi due appuntamenti con gli Amici dello Sferisterio. Sabato, alle 17.30 nella sala Cesanelli, si terrà un pomeriggio dedicato a Maria Callas. Il giornalista e critico musicale Fabio Larovere guiderà un incontro intitolato "Tu sei come una pietra preziosa. Vita, amori e musica di Maria Callas". Una conferenza che mescola musica, parole e immagini per rievocare il celebre soprano. Giovedì prossimo alle 17.30 sempre nella sala Cesanelli, torna "La Prima della Scala tra Amici" per condividere la diretta dalla Scala di Milano con il capolavoro "Don Carlo". L’ingresso è libero, ma consigliata la prenotazione al numero 335.6934922. Con quest’ultimo appuntamento si darà il via alle iscrizioni associative per il nuovo anno sociale.