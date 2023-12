Anche gli elfi all’ufficio postale di Babbo Natale

Gli elfi di Babbo Natale anche quest’anno faranno tappa a Villa Ficana, per la felicità di bambini e bambine, e sono previse attività creative per realizzare addobbi e decorazioni e rendere il Natale sempre più magico. L’appuntamento è per oggi, alle 15.30, con l’apertura dell’ufficio postale di Babbo Natale con gli elfi a cui bambine e bambini potranno consegnare la loro letterina. A seguire, dalle 16 alle 18, si svolgerà il laboratorio creativo natalizio "Decoriamo il Natale" che prevede attività creative da 4 a 10 anni (prenotazione obbligatoria entro il 7 dicembre al numero 0733.470761– contributo 5 euro). Una nuova apertura dell’ufficio postale di Babbo Natale con gli elfi è prevista per sabato 16 dicembre, alle 15.30 e, a seguire, dalle 16 alle 18, spazio al laboratorio creativo natalizio "Realizza la casa dell’elfo" con attività creative per bambine e bambini da 9 a 13 anni (prenotazione obbligatoria entro il 14 dicembre al numero 0733.470761 – contributo 5 euro). Tutti i giorni, da oggi al 23 dicembre, sarà possibile spedire la propria letterina nella cassetta rossa posizionata all’interno del borgo i Villa Ficana. Per le classi delle scuole dell’infanzia e primarie è possibile prenotare la visita (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12) chiamando lo 0733.470761 (dalle 9 alle 13) entro domenica.