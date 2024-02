Anche il teatro aiuta i territori a ripartire

Ripartire dai territori per “ri-attivare” i territori. E’ da questa idea che l’Amministrazione comunale di Valfornace, la Pro-Pieve e la compagnia teatrale Ruvidoteatro hanno deciso di prendere spunto per proporre un progetto di laboratorio teatrale al servizio della ri-costruzione di un’identità. Incontriamoci per stare insieme è lo slogan scelto per questa proposta, assolutamente gratuita, che sarà ospitata da sabato alle ore 17,45 nel Centro polifunzionale “Maria Ciccotti” in via Don Orione, a Pievebovigliana. Gli incontri si concentreranno in una prima fase verso l’esplorazione del corpo, del movimento e del gesto, attraverso giochi che metteranno in risalto le capacità espressive di ognuno dando spazio alla socializzazione e alle relazioni interpersonali per poi passare allo studio della voce, dei rapporti con lo spazio e con gli altri e, infine, si lavorerà per creare uno spettacolo.