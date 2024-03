Anche Lucrezia Ercoli nel programma ’Touch’ il mercoledì su RaiPlay

Da oggi, tutti i mercoledì, su RaiPlay la filosofa e ideatrice del festival Popsophia, Lucrezia Ercoli, sarà tra le protagoniste di “Touch”, il nuovo programma della piattaforma che accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta delle innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando la nostra vita quotidiana. Del cast fanno parte sette giovani donne ed Ercoli avrà il compito di sintetizzare e contestualizzare in maniera filosofica il tema della puntata, sempre diverso per ciascuno dei 16 episodi del programma.