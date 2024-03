Anche Rose Villain al Phoenix Festival

Farà tappa a Camerino il tour di Rose Villain, reduce dal successo del nuovo album Radio Sakura, che ha esordito al secondo posto della Top albums debut global di Spotify. Il 7 luglio l’artista sarà a Camerino in occasione del Phoenix Festival dove farà tappa il live di Radio Sakura Summer Tour. Si profila un’estate densa di appuntamenti per Rose Villain che, oltre ai suoi concerti, aprirà quelli del tour dei Coldplay all’Olimpico di Roma del 12, 13, 15 e 16.

Ultimamente la cantante si è fatta apprezzare e conoscere al Festival di Sanremo dove ha presentato la canzone "Click boom!", che parte quasi come una ballata ma poi scoppia in un gran ritmo, dove il ritornello è onomatopeico e subito orecchiabile. Nella serata delle cover si è poi esibita assieme a Gianna Nannini in una proposta che ha emozionato il pubblico.

"Radio Sakura" è il sequel luminoso di "Radio Gotham", uscito nel gennaio 2023 (certificato platino da Fimi/Gfk Italia), un album inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo. Quel disco ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime cinque posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Il nuovo album è una proposta intima e nostalgica ma al contempo consapevole e fiera, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza però ne è trait d’union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci sta guidando verso questo nuovo capitolo.

Rosa Luini, in arte Rose Villain, nasce a Milano il 20 luglio 1989 e cresce nel capoluogo lombardo, poi si trasferisce negli States dove studia al conservatorio Musicians Institute di Hollywood. Negli Stati Uniti si diploma con una specializzazione in musica rock. Negli anni degli studi mette su la prima band, The Villains, da cui poi prenderà il nome Rose Villain (ma non solo per questo). Viene poi il turno di New York, dove prosegue gli studi e inizia a scrivere le canzoni in inglese (lingua da cui si separerà poi a malincuore). Le sue qualità sono state rimarcate in più di un’occasione, per esempio dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la sua voce è comparsa la scorsa estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro "Fragole" (certificato triplo platino da FIMI/Gfk Italia), che l’ha vista co-protagonista. E adesso porterà in Italia la sua musica con il Radio Sakura Summer Tour che inizierà il primo giugno a Livorno, poi toccherà tante piazze e a ottobre sarà la volta di concerti al chiuso.