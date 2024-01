Andrea Romano presenta il suo libro: "Futura umanità"

Sarà Andrea Romano (nella foto) (storico parlamentare del Pd) il protagonista dell’incontro di venerdì, alle 21, nella sala Amici della Musica a Potenza Picena. E lui coglierà l’occasione per presentare la sua ultima fatica letteraria, dal titolo "Futura umanità – Storia della sinistra raccontata ai miei figli", che intende rivolgersi ai giovani, per raccontare loro cos’è stata la sinistra in Italia e capire come dovrebbe essere in futuro. Per questo, saranno proprio tre giovani a dialogare con l’autore: Ilenia Principi, Alessandro Ceccotti e Luca Belardinelli. Mentre a introdurre la serata ci penserà Marco Belardinelli, segretario dei Giovani Democratici della Federazione di Macerata. "In un periodo segnato dalla progressiva perdita di credibilità della politica – dice il Pd locale -, crediamo sia importante capire cosa significhi oggi per i giovani impegnarsi in politica e scegliere di farlo a sinistra".