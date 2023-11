Andreani è la presidente del Sermit

Sala piena, all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, per la presentazione del libro "La grande occasione", con l’autore del giornalista e scrittore Mario Marazziti (nella foto con Anna Andreani). Un incontro a cura del Sermit (Servizio missionario Tolentino), che ha festeggiato il trentennale della nascita, con il patrocinio del Comune. È stata anche l’occasione per presentare la nuova presidente del Sermit, Anna Andreani, che subentra a Luciano Ruffini; quest’ultimo diventa vicepresidente.

Ecco il nuovo direttivo: Anna Andreani (presidente), Luciano Ruffini (vicepresidente), e poi Sante Pascucci, Silvano Vellante, Simone Baroncia, Vincenzo Piccinini e Paolo Ruggeri. L’altra sera, dopo il saluto dell’assessore Fabiano Gobbi, la neo presidente dell’organizzazione di volontariato ha ringraziato Marazziti, tra gli iniziatori della Comunità di Sant’Egidio, co-fondatore della Coalizione mondiale contro la pena di morte e primo firmatario della legge di cittadinanza per i bambini immigrati e relatore della legge di sostegno ai disabili gravi ’Dopo di noi’ e della legge per il recupero degli sprechi alimentari. "Ringrazio il prof. Marazziti che ha accettato il nostro invito – ha detto la Andreani –. È da lungo tempo che come Sermit cercavamo di invitare qualcuno che rappresentasse la comunità di Sant’Egidio con cui diverse volte abbiamo collaborato e sostenuto alcuni progetti. L’ultimo intervento è stato il sostegno alla Siria per il terribile terremoto che ha colpito questa popolazione".