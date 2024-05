Anna Menghi in corsa alle Europee: "Ho accettato l’invito di Salvini"

"Ho accettato l’invito che Matteo Salvini e i vertici della Lega mi hanno fatto, per mettere al servizio dei nostri territori e delle nostre comunità le mie idee, la mia passione, la mia storia". Sarà la consigliera regionale Anna Menghi uno dei volti (probabilmente l’unico assieme all’ex parlamentare civitanovese Mirella Emiliozzi per il Movimento 5 Stelle) a rappresentare il territorio maceratese alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. L’ex sindaco di Macerata dal 1997 al 1999 e attuale componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche della Regione Marche e componente della IV commissione consiliare permanente, quindi, ha annunciato con un lungo post su Facebook la sua volontà di lanciarsi in una nuova avventura politica.

"Una decisione, quella di candidarmi, presa dopo giorni di profonda riflessione, in cui a trovare le risposte che non avevo sono state, il più delle volte, persone care al mio cuore – ha scritto la consigliera regionale –. L’amore con cui hanno assistito i percorsi più complessi della mia vita le ha rese non solo preziose, ma fondamentali in questa scelta, che reputo doverosa in un tempo tanto complesso come quello in cui ci troviamo a vivere. Far parte dell’Europa vuol dire essere parte di un’entità politica e culturale che promuove la pace, la prosperità e la cooperazione tra popoli. Significa condividere valori comuni come la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e l’economia di mercato. Tutti temi che ho sempre portato avanti in oltre trent’anni di vita pubblica e che oggi mi sento chiamata a difendere in modo assoluto, contro ogni possibile deriva. Conto sul vostro sostegno e sulla vostra fiducia – ha concluso rivolgendosi direttamente agli elettori –, perché nulla di più prezioso c’è per me. In questa, come in altre avventure, sentirvi vicini mi ha reso più forte. Vi dedico questa impresa, che è mia, ma anche vostra. Siete da sempre il terminale di ogni mia scelta. Siete da sempre la mia più grande fonte di ispirazione e gioia".