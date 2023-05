"Annunci hot online della ex e insulti": finisce sotto accusa per due processi

Il numero della ex messo su un sito di incontri, e poi minacce anche con una pistola, insulti per strada, un sasso contro l’auto per danneggiarla. Di questo era accusato il civitanovese Roberto Dari, ora detenuto dopo la denuncia della ragazza. L’altro ieri per lui si è tenuto il processo, insieme con un altro relativo agli incendi alle auto del 2018.

Per quanto riguarda l’accusa di stalking, i fatti sarebbero avvenuti dall’agosto del 2021, quando era finita la relazione con una ragazza, fino al settembre del 2022: per oltre un anno l’uomo avrebbe tormentato la ex, arrivando a insultarla per strada e ad aspettarla davanti a un centro commerciale per minacciarla con una pistola.

La ragazza si sarebbe trovata un Gps sotto l’auto, con cui sarebbe stata seguita dall’ex, e il suo numero sarebbe stato pubblicato in un sito di incontri, con l’aggiunta di un messaggio volgare e pesante. Gli incendi alle auto invece sarebbero avvenuti nel corso del 2018, quando Dari se la sarebbe presa prima con una ragazza, poi con la madre e infine con il padre, appiccando il fuoco alle loro vetture.

I due processi, nei quali l’uomo è difeso dall’avvocato Andrea Nobili, sono stati rinviati per sentire i testimoni citati dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo.

p. p.