Anziana scippata in centro. Caccia al responsabile

Al vaglio dei carabinieri le immagini del sistema di videosorveglianza, a Tolentino, per cercare il responsabile dello scippo avvenuto venerdì pomeriggio in centro ai danni di una 91enne. Erano circa le 16 quando l’anziana, a passeggio in un vicolo vicino piazza dell’Unità, secondo le ricostruzioni sarebbe stata strattonata da un uomo: le avrebbe afferrato la borsetta spingendola con violenza a terra. La 91enne è stata soccorsa immediatamente da una parente, che l’ha portata al pronto soccorso di Macerata. Nella caduta la donna ha riportato una frattura al braccio. Nella sua borsa c’erano circa 300 euro.

L’episodio è stato denunciato in caserma. Procedono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. In questi giorni stanno girando in città diverse pattuglie. I concittadini, sui social e dal vivo, hanno manifestato indignazione, soprattutto alla luce del fatto che è stata usata violenza nei confronti di un’anziana. Si è ripresa, malgrado la frattura ed è a casa, ma tanto è stato lo spavento. Cresce in città anche l’attenzione ai furti con la tecnica dell’abbraccio, sempre ai danni di persone di una certa età. L’altro giorno è stata rubata una catenina a un’ottantenne da una donna che aveva cercato di abbracciarla fingendosi un’aspirante badante. Anche questo episodio era avvenuto in centro storico. Intanto vengono visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili.

Le forze dell’ordine raccomandano di prestare attenzione in casi come questo e di non lasciarsi abbindolare da richieste particolari o avvicinamenti sospetti. Le vittime preferite sono solitamente persone anziane, che passeggiano da sole, raggirate mentre svolgono azioni quotidiane, come andare in posta, fare la spesa, stare al parco. Si ricorda di restare vigili e segnalare sempre qualsiasi situazione strana al 112.

Lucia Gentili