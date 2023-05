"Anziana scomparsa, ritrovata dopo ore"

Hanno ricevuto un riconoscimento, ieri in piazza della Libertà alla giornata regionale della polizia locale e giornata della legalità, anche l’ispettore Maurizio Domizi e il sovrintendente capo Stefania Giombetti, in servizio a Tolentino: si sono distinti per aver ritrovato "una persona scomparsa con l’ausilio della videosorveglianza" e per aver quindi "salvato la vita a cittadini in situazioni di emergenza o pericolo". La vicenda per cui è scattato l’encomio si è verificata nel febbraio del 2022: un’anziana, 80 anni, si è allontanata da casa e subito i familiari hanno dato l’allarme, erano molto preoccupati per le condizioni di salute della donna. "Dopo quattro-cinque ore siamo riusciti a trovarla grazie alle telecamere – raccontano Giombetti e Domizi –. Prima l’abbiamo cercata in giro, insieme con i familiari, ma nulla". Poi, la svolta dalle registrazioni della videosorveglianza. "È stata inquadrata da una telecamera e, grazie a questo, si è capito in che zona poteva essere andata. Incrociando le informazioni, infatti, è venuto fuori che da quelle parti c’era la casa di campagna dove lei abitava tempo prima. Proprio lì è stata ritrovata, quando era ormai notte".

Quando è stata ritrovata, la donna era spaventata, disorientata, anche le temperature quel giorno erano molto fredde. L’anziana, tra l’altro, aveva percorso circa otto chilometri a piedi, quella sera. Tutto però alla fine è andato per il meglio, grazie anche al lavoro di questi due agenti.