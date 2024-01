Anziano di 71 anni decide di farla finita: era vicino a un albero

A Morrovalle, in contrada Palombaretta, un anziano ha deciso di farla finita e si è sparato. È successo intorno alle 14.30 ieri. L’uomo, di 71 anni, è stato trovato morto dopo aver subito un colpo di fucile al torace. L’arma era vicina al corpo, sotto un albero.

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri di Civitanova. L’allarme era scattato dai suoi familiari e conoscenti che non riuscivano a contattarlo da qualche ora. Infatti, il corpo si trovava vicino all’abitazione. Per questo, secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di un gesto volontario. In casa, doveva viveva con la moglie, non sono state ritrovate cose che facessero pensare a un atto estremo.

La salma è stata subito riconsegnata alla famiglia che ora deciderà se procedere o meno al funerale.