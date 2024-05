Aperitivi europei, l’Osteria Agnese batte la concorrenza

L’Osteria Agnese, con la cucina tipica della Romania, ha vinto il contest degli Aperitivi europei e ricevuto anche l’"EU.Genio d’oro", la tradizionale mascotte della Festa dell’Europa. Migliore locale, ottenendo il più altro numero di voti, è stato Spritz and Chips che ha proposto specialità dei Paesi Bassi. La Lokanda Mala Gel si è aggiudicata, invece, il riconoscimento per il miglior allestimento, mentre a Macerati - Spiriti Conviviali la vittoria per la categoria miglior rapporto qualità-prezzo. Ma, in generale, è stata la Festa dell’Europa di per sé a registrare numeri positivi.

La caccia al tesoro "Tesori d’Europa" ha riscosso infatti un discreto successo in termini di diffusione e partecipazione. Nove sono state le squadre che si sono iscritte e sette quelle che sono riuscite a portare a compimento la sfida, per un totale di 50 partecipanti. Per quanto riguarda il contest "L’Europa per me", hanno aderito otto istituti scolastici, il doppio della precedente edizione, per un totale di 37 classi e circa 700 studenti coinvolti. Le mostre Alcontest a cura del dipartimento Dipendenze Patologiche Ast3, Associazione Glatad onlus e liceo artistico, realizzata all’interno del progetto #LifeAddicted e l’installazione multimediale Fish-Eye a cura del progetto Neet.Less laboratorio di video making sono state visitate da 350 persone.