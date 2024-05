Aperto il nuovo centro pastorale: "È uno spazio per ogni attività"

"Questa struttura sarà una ricchezza per tutto il territorio. Abbiamo ricostruito l’ex cinema Adriatico, pensando di fare qualcosa di unico e rivolto verso il futuro. E sarà un open space aperto a ogni attività della parrocchia, realizzato grazie ai fondi dell’otto per mille". Queste le parole del vescovo Nazzareno Marconi, durante l’inaugurazione del nuovo centro pastorale di Porto Recanati. L’edificio, che per decenni aveva ospitato lo storico cineteatro dell’oratorio Don Bosco, rimase inagibile il 13 maggio del 2013 quando crollò il tetto. Ma ora lo stabile è stato ricostruito ed è pronto all’uso: al piano di sotto c’è un salone polivalente da 250 metri quadrati, con un palco. Mentre al piano superiore sono presenti i bagni, due stanze sui 40 metri quadrati e una bella sala da 100 metri quadrati. Così, domenica sera, l’atteso taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e militari, tra cui il sindaco Andrea Michelini e la senatrice Elena Leonardi. Ad assistere al momento centinaia di concittadini e fedeli, così come il parroco don Luca Beccacece e i suoi due predecessori, don Gabriele Crucianelli e don Lorenzo Di Re. "È una serata speciale che attendevamo da 11 anni – ha detto il sindaco Michelini –. Ricordo bene quel giorno tragico in cui il tetto crollò, perché la sera prima stavamo allestendo uno spettacolo teatrale".

Subito dopo la benedizione, per poi proseguire la festa con uno spettacolo di danza e il maxi rinfresco con pizze, panini alla porchetta e vincisgrassi.