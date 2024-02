Apertura serale a Palazzo Ricci

Per San Valentino palazzo Ricci sarà aperto in orario serale, dalle 18 alle 23, per accogliere le coppie che desiderano celebrare in modo originale l’amore nelle sue diverse declinazioni. Per l’occasione il museo propone un percorso tematico intitolato "Per amorose stanze. Poesie per il giorno di San Valentino", ideato dal direttore artistico Roberto Cresti. Il percorso è formato da una piccola antologia di versi di venti tra i maggiori poeti italiani del novecento che trattano il tema dell’amore in sintonia con le poetiche e gli stili dei pittori e degli scultori esposti nelle sale di palazzo Ricci. "La Fondazione Carima – spiega il presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi – ha fatto della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni artistici una missione, ma non dobbiamo dimenticare che uno dei gioielli del patrimonio culturale provinciale è proprio Palazzo Ricci".