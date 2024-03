Appello del Partito democratico: "Lo slargo vicino allo Sferisterio resti pedonale, no al parcheggio"

"L’area su viale Trieste, adiacente allo Sferisterio, va resa pedonale". I consiglieri del Partito democratico Maurizio Del Gobbo, Narciso Ricotta e Alessandro Marcolini chiedono all’amministrazione, tramite un ordine del giorno che verrà votato in consiglio comunale, di riservare ai pedoni l’area recentemente messa a nuovo. L’ipotesi ventilata era infatti quella che la zona continuasse a essere un parcheggio, come prima del rifacimento della pavimentazione. "L’intervento appena terminato ha decisamente migliorato la zona, anche da un punto di vista estetico – dicono dal Pd, lì sopra le vetture stonerebbero, anche vista la prossimità di un monumento nazionale come lo Sferisterio. L’area sarebbe ancora più bella con delle panchine e delle fioriere ad ornarla". Ad aprile se ne discuterà in consiglio comunale.